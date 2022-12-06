Kültür ve Turizm Bakanlığının arşivindeki tarihi görüntüler erişime açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı'na kadar Bakanlığın arşivinde yer alan görüntüleri, internet sitesinden ve "Film Mirasım KTB" uygulamasından erişime sunduklarını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın arşivinde yer alan kültürel mirasımızın görsel belleğini oluşturan filmlerimizi 'Film Mirasım KTB' uygulaması ile vatandaşlarımızın erişimine sunduk. Filmlerin dijitalleştirilmesinde ve restore edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı görüntülerine... Herkesin ilgisini çekecek yüzlerce film sizleri bekliyor. Sinema Genel Müdürlüğümüz arşivinde yer alan belge filmleri hazırladığımız web sitesi ve mobil uygulama ile erişime açtık. Filmlere http://filmmirasim.ktb.gov.tr adresinden ve 'Film Mirasım KTB' mobil uygulamalarından ulaşabilirsiniz. 'Film Mirasım'ın hayırlı olmasını diliyorum."

Ersoy, paylaşımında görüntülerden bazı kesitlere de yer verdi.