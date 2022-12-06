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Giriş Tarihi: 6.12.2022 20:04 Son Güncelleme: 6.12.2022 20:08

Meclis'teki vekillere kavga cezası

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 'iffetsiz' sözü nedeniyle kınama cezası verildi. İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş'a kavgaya neden olduğu için kınama cezası verildi. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a fiili saldırı dolayısıyla iki birleşim geçici çıkarma cezası verildi.

Meclis’teki vekillere kavga cezası

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşanan arbedede fenalaşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, hastaneye kaldırıldı.

Gelen son bilgilere göre; HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 'iffetsiz' sözü nedeniyle kınama cezası verildi. İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş'a kavgaya neden olduğu için kınama cezası verildi. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a fiili saldırı dolayısıyla iki birleşim geçici çıkarma cezası verildi.

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Meclis'teki vekillere kavga cezası
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