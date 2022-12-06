O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı

CHP'DE "VİZYON" SKANDALI! KILIÇDAROĞLU YOL HARİTASI DEĞİL TEMENNİLERİNİ AÇIKLADI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asırlık projeler ve yol haritası açıklayacağını belirterek günlerce öncesinden pazarladığı "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısından tam bir hayal kırıklığı çıktı. Konuşmacıların programa dahi gelmemesi eleştirilen ve organizasyonda büyük aksaklıklar olan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun çözüm olarak temenniden öteye geçmeyen vaatlerde bulunması tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında bir grup partiliyle bir araya geldi. CHP'nin günlerdir tanıtımını yaptığı etkinlikte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından organizasyona, konuklardan vaatlere hemen her şey tartışma konusu oldu.