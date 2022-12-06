O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "3 Aralık'ı bekleyin vizyon projemizi açıklayacağım. Ekonomik krizi sonsuza kadar bitirecek formülü söyleyeceğim" diyerek duyurduğu "İkinci Yüzyıla Çağrı" programı pazar günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenmişti.
Toplantıda ABD'li Jeremy Rifkin yanı sıra Prof. Dr. Daron Acemoğlu da konuşma yapmıştı.
Daron Acemoğlu adının öne çıkmasıyla A.Robinson ile birlikte yazdığı "Dar koridor" isimli kitaptaki ifadeler de yeniden gündeme geldi.
O kitapta Atatürk ve inkılaplarını eleştirdiği ortaya çıktı.
'ATATÜRK ZORLA DAYATTI'
Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu kitabından, "Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı. Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine 'fes' takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. Bazı durumlarda da infaz edildi" ifadelerini kullandı.
CHP'DE "VİZYON" SKANDALI! KILIÇDAROĞLU YOL HARİTASI DEĞİL TEMENNİLERİNİ AÇIKLADI!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asırlık projeler ve yol haritası açıklayacağını belirterek günlerce öncesinden pazarladığı "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısından tam bir hayal kırıklığı çıktı. Konuşmacıların programa dahi gelmemesi eleştirilen ve organizasyonda büyük aksaklıklar olan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun çözüm olarak temenniden öteye geçmeyen vaatlerde bulunması tepki çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında bir grup partiliyle bir araya geldi. CHP'nin günlerdir tanıtımını yaptığı etkinlikte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından organizasyona, konuklardan vaatlere hemen her şey tartışma konusu oldu.
İşte sosyal medyada da alay konusu olan CHP vizyonu ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında dikkat çeken o detaylar;
GÜNLERDİR PAZARLIYOR
CHP'de Genel Merkez ve bizzat Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerdir hem reklamlar hem de sosyal medya üzerinden işaret ettiği ve tarihi açıklamalar yapacağını söylediği "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısı dün gerçekleşti.
TARİHİ ÖNEME SAHİP DEDİKLERİ TOPLANTIYA KONUŞMACILARI BİLE GETİREMEDİLER!
CHP'deki vizyon skandalı programın hemen başında kendini göstermeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı olarak tanıttığı Jeremy Rifkin'in bu toplantı için Türkiye'ye gelmemesi dikkat çekti. Rifkin online bağlantı ile bir konuşma yapmakla yetindi.
Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanında fikir alacağını söylediği danışmanı eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ve Refet Gürkaynak da İstanbul'a gelmedi ve Ankara'dan canlı bağlantıyla toplantıda sunum yaptı.
KENDİ YAZARLARI BİLE DALGA GEÇTİ
CHP'ye yakın Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de programın çarpıklığıyla alay etti. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğu görüntüleri paylaşarak 'heyecan verici bir toplantı oldu' notunu düştü.
KATILIMCILARA ÇEVİRİ İÇİN KULAKLIK BİLE VERİLMEDİ
katılımcılara çeviri kulaklığı verilmemesi de salonda tepkilere neden oldu. Bu durum, özellikle Rifkin'in konuşmasını salondakilerin birçoğunun anlamamasına neden oldu.
ALTERNATİF BAĞLANTI KURULMADIĞI İÇİN YAYIN KESİLDİ!
Jeremy Rifkin, küresel ısınma ve iklim konusunda uzunca İngilizce bir sunum yaptı. Rifkin sunumunu yaparken bir süre yayın kesildi ve ardından yeniden bağlantı kurularak Jeremy Rifkin konuşmasına devam etti.
VE KILIÇDAROĞLU...
Tüm bu aksaklıkların dışında günlerdir bu programa yönlendirilen ve takip etmek isteyen vatandaşların yaşadığı hayal kırıklığının başrolünde ise bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'nun oldukça uzun süren konuşmasında neredeyse hiçbir şey söylememesi tepkiyle karşılandı.
VAAT YA DA YOL HARİTASINDAN ÇOK TEMENNİ GİBİ!
CHP Genel Başkanı'nın konuşmasında Türkiye'yi ikinci yüzyılda taşıyacağını iddia ettiği planlarını duyurmaya başladığında ise salon ve ekran başındakiler adeta buz kesti. Gerçekçi, belgeli ya da açık olmaktan uzak Kılıçdaroğlu'nun her cümlesi yol haritasını ya da vaadi değil adeta bir temenniyi andırdı.
NE YAPACAĞINI SÖYLEDİ, NASIL YAPACAĞINI BİLMİYOR!
Vizyon vaatleri olarak sonuçlardan söz eden Kılıçdaroğlu bu sonuçlara ne şekilde gidileceğinden, hangi adımların atılacağından ise net olarak bahsetmedi.
İşte bizzat Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkkan ve nasıl yapacağına ilişkin bir harita çizemediği o vaatlerin bazıları;
- 5 yılda 13 milyon 500 bin kişi istihdam edilecek (NASIL?)
- 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelecek (KİMDEN?)
- Türkiye'deki herkesin güvendiği bir iş ortağına dönüştüreceğiz (NE ŞEKİLDE?)
- Güven ortamı ile yatırımı çekeceğiz (NASIL?)
- Çiftçi zarar etmeyecek (HANGİ PROJEYLE?)
- Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracağız (NEYLE?)