SON DAKİKA: Bakan Soylu İstiklal Caddesi saldırısı sonrası bu bilgiyi ilk kez açıkladı: Bombayı sosyal medyadan yaptırmışlar

"DEVLET DEDİKODU YAPMAZ"

Devlet dedikodu yapmaz devlet bilgi ile çalışır. İlk verilen ifadelerde ben bilmiyordum, ben çikolata paketi zannediyordum ifadeleri gerçeği yansıtmıyor. O ifadeleri verenin ağzından olayın bütün ayrıntıları polis ve savcılar tarafından devlet kayıtlarına geçmiştir. Allah'a çok şükür aciz değiliz.