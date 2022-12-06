Terörist Mislih’e nokta operasyon

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye-Suriye sınır hattındaki terör eylemlerini organize eden ve PKK/ YPG'nin sözde Ayn İsa Eyaleti sorumlularından Mizgin Kobani kod adlı Siham Mislih, operasyonla etkisiz hale getirdi. Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizatörü ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katılan terörist Mislih, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. Terörist Mislih, MİT'in Ayn İsa'daki kaynaklar vasıtasıyla izlendi. Hedefteki terörist, hiçbir sivil unsurun bulunmadığı uygun yer tespit edildikten sonra gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.