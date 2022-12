Türk Mutfağı kitabı dünya sahnesinde

Dünyada gastronomi alanında en prestijli ödül olarak kabul edilen Gourmand World Cookbook Awards (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri) 2023 seçkisinde "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, "Gastrodiplomasi" ve bu yıl ilk kez verilecek "First Lady" kategorilerinde ödüle aday gösterildi. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan kitapta gastronomi alanındaki ünlü akademisyen ve şeflerin emeği bulunuyor.Merkezi İspanya'da olan Gourmand International'ın düzenlediği Gourmand Dünya Yemek Kitabı Yarışması'na 200'ün üzerinde ülke ve her dilden başvuru kabul edildi. Gastrodiplomasi alanında Türkiye'nin rakipleri Endonezya, Palau, Filipinler, Slovenya, Tunus ve Birleşik Krallık'tan kitaplar. "First Lady Kitapları" kategorisinde Türkiye'nin dışında Panama ve Zimbabve aday. Ödül töreni Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek. Emine Erdoğan adaylıkla ilgili tebrik mesajında "Bu başarı, asırlık reçetelerimizi literatüre kazandırmak uğruna verilen emeğin, bilgi birikimi ve tecrübenin bir tezahürü" dedi.Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri 2023 seçkisinde Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabına ek olarak Türkiye'den 9 kitap, 11 farklı kategoride ödüle aday oldu. Adaylar arasında "Restoran Şefi" kategorisinde Mehmet Akdağ ile Sinan Hamamsarılar'ın "7 Mehmet", "Döneminin En İyisi ve Doğa & Yemek" ve "Diyet" kategorilerinde Aslıhan Sabancı'nın "Nature's Therapeutic Recipes" ve "Gluten Free, Sugar Free, Gourmet Cuisine Desserts & Saltines" kitapları, "Yemek Tarihi" kategorisinde Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadın, Arif Bilgin ve Suavi Aydın'ın elinden çıkan "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı" kitabı, "Eğlence" kategorisinde Zeynep Köksal Yaykıran'ın "Davet Sofraları" kitabı da yer alıyor.