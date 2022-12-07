CHP medyasının algısına İTÜ’den cevap! Sınavın iptal edilme nedeni ortaya çıktı

Üniversitenin açıklamasında, usulsüzlükler şöyle sıralandı:

*Soru ve cevapların ilgili komisyon tarafından tutanak altına alınmadığı tespit edilmiştir.

*Sınavın sorularının cevap anahtarlarının olmadığı, adayların cevap kâğıtları üzerinde okunduğunu gösteren not, kayıt vb. hiçbir işaretin ve jüri üyelerine ait herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı, cevap kağıtlarının üzerinde hangi kritere göre notlandırma yapıldığını gösteren hiçbir emareye yer verilmediği görülmüştür.

*Bu tespitler üzerine konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır.

*İnceleme aşamasında alınan ifadelerden ayrıca, sınavı yapmakla sorumlu olan jüri üyelerinin sınav sorularını hazırlamadığı ve cevap kâğıtlarını okumadığı; sınav sorularını hazırlayıp cevap kâğıtlarını okuyan öğretim üyelerinin, jüri üyeleri dışında, konu hakkında yetkili olmayan öğretim üyeleri olduğu anlaşılmıştır.

Açıklamada ayrıca, tespit edilen usulsüzlükler ve yönetmelik hükümlerine aykırı işlemler nedeniyle sınavın iptal edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İstanbul Teknik Üniversitesi'nin şeffaflık ve liyakat prensiplerine uygun olmaması sebebiyle, 24/10/2022 tarihinde ilan edilen 2022-66 sayılı kadro için gerçekleştirilen sınavın ve kadro ilanının iptaline karar verilmiştir. Sınavın ve kadronun iptaline sebep olan işlemlerle bağlantılı olarak ilgililer hakkında başlatılmış olan idari soruşturma halen devam etmektedir. Sınav gereklerine uygunsuzluk ortadayken, adaylardan birinin soyadı sebebiyle konuya dâhil edilmesi hem o aday hem de Üniversitemiz adına son derece üzücüdür. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda, adaylar arasında ne soyadlarına ne de başka kişisel niteliklerine göre hiçbir ayrım yapılamaz."