CHP medyasının algısına İTÜ’den cevap! Sınavın iptal edilme nedeni ortaya çıktı

Eğitim Sen tarafından iddia edilen ve CHP yandaşı medya tarafından algıya girişilen 'Atama' iddiasına İTÜ'den cevap geldi.
Sendika, akademik personel alımı için başvuruda bulunan Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop'un sınavı kazanamaması nedeniyle üniversitenin alımı iptal ettiği iddiasını gündeme taşıdı. Akşam saatlerinde ise üniversiteden sendikanın iddialarına karşılık yapılan açıklama başka bir gerçeği gözler önüne serdi.
Açıklamada Meclis Başkanı Şentop'un oğlunun, 29 Temmuz'da yapılan alım için de müracaat ettiği, ancak sınavda ikinci olarak elendiği ve birinci gelen kişinin kadroya yerleşerek araştırma görevlisi olarak işe başladığı belirtildi. Açıklamada, "90.65 ALES, 88.80 Lisans mezuniyeti, 77.50 Yabancı Dil, 75.83 giriş sınav notu olan aday birinci gelmiş ve asil olarak kadroya yerleştirilmiştir. Aynı kadroya başvuran adaylar arasında ön değerlendirme aşamasında birinci sırada bulunan ve 97.87 ALES, 84.60 Lisans mezuniyeti, 96.25 yabancı dil puanı, 60.00 giriş sınav notu olan aday ise nihai başarı listesinde ikinci olup yedeklerde yer almıştır. Haberlerde yer verilen iddialara konu edildiği gibi söz konusu aday lehine akademik alım süreçlerine müdahale edilmiş olsaydı, bu alımın gerçekleşmemiş olması gerekirdi" denildi.
Üniversite'nin 24 Ekim'de, toplam 27 kadro için yeni bir ilana çıktığı belirtilen açıklamada, bu sefer diğer bölümlerin değerlendirme süreçlerinin tamamlandığı, ancak Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un oğlunun da başvuruda bulunduğu Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'ne alınacak personelin değerlendirme sürecinin, Rektörlük tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkartılan usulsüzlükler nedeniyle tamamlanamadığına ve sorumlular hakkında idari soruşturma açıldığına dikkat çekildi.
Üniversitenin açıklamasında, usulsüzlükler şöyle sıralandı:
*Soru ve cevapların ilgili komisyon tarafından tutanak altına alınmadığı tespit edilmiştir.
*Sınavın sorularının cevap anahtarlarının olmadığı, adayların cevap kâğıtları üzerinde okunduğunu gösteren not, kayıt vb. hiçbir işaretin ve jüri üyelerine ait herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı, cevap kağıtlarının üzerinde hangi kritere göre notlandırma yapıldığını gösteren hiçbir emareye yer verilmediği görülmüştür.
*Bu tespitler üzerine konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır.
*İnceleme aşamasında alınan ifadelerden ayrıca, sınavı yapmakla sorumlu olan jüri üyelerinin sınav sorularını hazırlamadığı ve cevap kâğıtlarını okumadığı; sınav sorularını hazırlayıp cevap kâğıtlarını okuyan öğretim üyelerinin, jüri üyeleri dışında, konu hakkında yetkili olmayan öğretim üyeleri olduğu anlaşılmıştır.
Açıklamada ayrıca, tespit edilen usulsüzlükler ve yönetmelik hükümlerine aykırı işlemler nedeniyle sınavın iptal edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"İstanbul Teknik Üniversitesi'nin şeffaflık ve liyakat prensiplerine uygun olmaması sebebiyle, 24/10/2022 tarihinde ilan edilen 2022-66 sayılı kadro için gerçekleştirilen sınavın ve kadro ilanının iptaline karar verilmiştir. Sınavın ve kadronun iptaline sebep olan işlemlerle bağlantılı olarak ilgililer hakkında başlatılmış olan idari soruşturma halen devam etmektedir. Sınav gereklerine uygunsuzluk ortadayken, adaylardan birinin soyadı sebebiyle konuya dâhil edilmesi hem o aday hem de Üniversitemiz adına son derece üzücüdür. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda, adaylar arasında ne soyadlarına ne de başka kişisel niteliklerine göre hiçbir ayrım yapılamaz."