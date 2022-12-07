Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: MİT bu kez ABD'nin eğittiği üst düzey teröristi öldürdü! CENTCOM başsağlığı diledi: Kritik bir isimdi...
Giriş Tarihi: 7.12.2022 10:43

SON DAKİKA: MİT bu kez ABD'nin eğittiği üst düzey teröristi öldürdü! CENTCOM başsağlığı diledi: Kritik bir isimdi...

SON DAKİKA HABERİ: Son günlerde PKK/PYD’ye yönelik sınır ötesinde başarılı operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı bu kez özel askeri eğitimlerini Suriye’deki ABD güçlerinden alan PKK/YAT Cezire Bölge sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso’yu etkisiz hale getirdi. ABD Merkez Komutanlığı, PKK/SDG’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in yardımcısı Salwa Yusuf ile beraberindeki 2 teröristi Kamışlı’da etkisiz hale getirilmesinin ardından taziye mesajı yayınlamıştı. Roj Habur kod adlı Ciwana Heso’nun da aynı operasyonda etkisiz hale getirildiği, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın teröristin ölümünü doğruladıktan sonra çizik atılan listeye aldığı öğrenildi.

SON DAKİKA: MİT bu kez ABD’nin eğittiği üst düzey teröristi öldürdü! CENTCOM başsağlığı diledi: Kritik bir isimdi...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde çizik attığı teröristlere yeni bir isim daha eklendi. MİT tarafından, Suriye'de PKK/ YAT Cezire Bölge Sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso etkisiz hale getirildi. Roj Habur kod adlı teröristin PKK'nın kolu olan sözde YAT biriminin Cezire Sorumlusu olduğu öğrenildi. YAT biriminin Suriye'deki özel güç birliği olarak faaliyet yürüttüğü ve sınır hattındaki güvenlik güçlerine sızma, pusu gibi eylemleri organize ettiği öğrenildi.

ABD GÜÇLERİ EĞİTMİŞTİ

Özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden alan teröristin geçmişte PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği Dilovan Akademisi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Roj Habur kod adlı teröristin, Türkiye' ye eylem gerçekleştirecek kadroları da eğittiği belirtildi.

ABD TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI

Roj Habur kod adlı teröristin eğittiği, örgüt mensupları, Barış Pınarı Harekat (BPH) Bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerine karşı taciz ve saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Faaliyetleri sonrasında MİT'in hedef listesine giren terörist, sızdırılan saha ajanları tarafından takibe alındıktan sonra uzun süre izlenerek gerçekleştirilen operasyon sonrasında korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Temmuz ayında PKK/SDG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı Salwa Yusuf ile birlikte etkisiz hale getirildiği, MİT'in ölümünü doğruladıktan sonra etkisiz hale getirilen terörist listesine aldığı öğrenildi. ABD Merkez Komutanlığı, PKK/SDG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı Salwa Yusuf ile beraberindeki 2 teröristi Kamışlı'da etkisiz hale getirilmesinin ardından taziye mesajı yayınlamıştı. Roj Habur kod adlı teröristin de ABD'nin taziye mesajındaki teröristlerden biri olduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA: MİT bu kez ABD'nin eğittiği üst düzey teröristi öldürdü! CENTCOM başsağlığı diledi: Kritik bir isimdi...
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