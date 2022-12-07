SON DAKİKA: MİT bu kez ABD’nin eğittiği üst düzey teröristi öldürdü! CENTCOM başsağlığı diledi: Kritik bir isimdi...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde çizik attığı teröristlere yeni bir isim daha eklendi. MİT tarafından, Suriye'de PKK/ YAT Cezire Bölge Sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso etkisiz hale getirildi. Roj Habur kod adlı teröristin PKK'nın kolu olan sözde YAT biriminin Cezire Sorumlusu olduğu öğrenildi. YAT biriminin Suriye'deki özel güç birliği olarak faaliyet yürüttüğü ve sınır hattındaki güvenlik güçlerine sızma, pusu gibi eylemleri organize ettiği öğrenildi.