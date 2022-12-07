Vaat ettikleri hiçbir icraatı yerine getiremediler

CHP'libelediye başkanları tarafından yönetilen İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay'ın büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri, ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin ev sahipliğinde AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Belediyecilikte 4 yılın çok kıymetli bir zaman olduğuna işaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, verilen sözlerin yerine getirilmediğini vurguladı. Göksu, "Kendi gerçeklerini yalan rüzgârıyla, kendi hakikatlerini de algıyla kapatmak istiyorlar" diye konuştu. Mansur Yavaş'ın seçim döneminde verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise "Ankaralılar evlerine ücretsiz güneş enerjisi panelleri takacağını ve su ücretlerini indireceğini bekledi durdu. 1 metre bile metro yapmadı. Her mahalleye yapacağına söz verdiği kütüphaneleri ve kreşleri de yapamadı" dedi.