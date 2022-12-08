Bakan Bozdağ: Doğu Akdeniz büyük bir göçmen mezarlığına döndü

Bakan Bozdağ, Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "Temel Hak ve Özgürlüklerin Daha Etkin Korunması" adlı panele katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panele yüksek yargı üyeleri de katıldı. Bakan Bozdağ, konuşmasına 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak başladı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin sadece yazılı bir belge olarak durduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, "İnsan hakları sadece bir güne sığacak, sığdırılacak haklar değil. Esasında dünyanın kurulduğu, var olduğu günden beri gündemden inmeyen, milyarlarca yıldır var olagelen çok önemli bir husustur, önemli bir konudur. Ama ne gariptir ki milyarlarca yıl da sürse, asırlar da sürse ne de olsa sorun hala dipdiri yaşanıyor. Dünyanın pek çok yerinde insan hakları ve hürriyetleri konusunda nice sorunları hep birlikte yaşıyoruz.