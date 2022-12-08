FETÖ firarisi Akın İpek’e şok!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün en bilinen iş adamlarından firari Akın İpek'in İngiltere'ye firarının ardından Türkiye'deki mal varlığına kayyum atanmıştı.

FETÖ'cü İpek, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ICSID'de (Uluslararası Yatırım Tahkimi) dava açmıştı. Bu dava bugün Akın İpek ve şirketinin aleyhine sonuçlandı. Davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.

"DAVAYI KAZANDIK"

Avukat Mustafa Doğan İnal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fetöcü Akın İpek'in (İpek Invesment) Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ICSID'de (Uluslararası yatırım tahkimi) açmış olduğu davayı kazandık! Türkiye cumhuriyeti'nin avukatı LEXIST hukuk ofisi olarak Sevincimiz büyük.

Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.