Başkan Erdoğan’ın Anayasa mesaisi

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Anayasa toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teklif Meclis'e sunulmadan son bir kez daha elden geçirilmesi için heyeti Külliyeye davet ettiği öğrenildi. Toplantıda her maddenin tek tek okunduğu bilgisine ulaşıldı. Anayasa değişikliği teklifinin en geç yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifi, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum katıldı. Toplantıda başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenleme ve bunun yanında ailenin yapısının korunmasına yönelik Anayasa değişikliğine dair düzenleme son kez ayrıntılarıyla ele alındı.Geçtiğimiz günlerde milletvekillerinin imzasına açılan başörtüsüyle ilgili Anayasa değişiklik teklifi AK Parti Grubu'nda milletvekillerinin imzasına açılmıştı. Teklif, Meclis Başkanlığı'na sunulacak.