Şeb-i Arus törenleri başladı

Hazreti Mevlânâ'nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde 7-17 Aralık'ta düzenlenecek sema ayin-i şerifi, sergi, konser, tiyatro ve sohbet gibi etkinliklerle 11 gün boyunca dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler misafir edilecek. 2016 yılından itibaren Mevlânâ'nın eserlerindeki bir temel kavram etrafında geliştirilen temalı törenlerde sırasıyla, Birlik, Kardeşlik, Selam, Vefa, İhsan, İrfan temaları öne çıkarılmış, Mevlânâ'nın eserlerinde bu kavramları içeren düşüncelerine ve sözlerine yer verilmişti. Bu yıl yine Mevlânâ'nın eserlerinde özellikli yeri olan 'Dostluk' kavramı odaklı bir çalışma ile anma törenlerinin teması 'Dostluk Vakti' olarak belirlendi.7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 749'uncusu yapılan Uluslararası Anma Törenleri çeşitli etkinliklerle başladı. İl protokolü tarafından önce Şems-i Tebrizi Türbesi ziyaret edildi. Daha sonra ise Mevlânâ Meydanı'na kadar süren vatandaşların da katıldığı 'Dostluk Vakti' yürüyüşü gerçekleştirildi. Mevlânâ Müzesi'ni ziyaretin ardından okunan ilahiler ve dua ile program sona erdi. Etkinlikler kapsamında çok sayıda sergi açılışları gerçekleştirilecek. Törenlerin birinci gününün akşamı ise açılış konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve Sema Ayin-i Şerifi gerçekleştirilecek. 11 gün sürecek törenler boyunca her yıl olduğu gibi farklı din ve kültürden binlerce kişi Konya'da buluşacak. Törenler süresince çeşitli söyleşiler, sergiler, müzik dinletileri gibi etkinlikler konuklarını bekliyor olacak.