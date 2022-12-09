Konya'da, Hz. Mevlânâ'nın 749'uncu Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, önceki gün başladı. Bu yıl "Dostluk Vakti" temasıyla tüm insanlığı kucaklamayı amaçlayan ve 17 Aralık'a kadar devam edecek törenlerin ikinci gününde, Türk Tasavvuf Musikisi'nin önemli isimlerinden Ahmet Özhan, 42'nci kez Mevlânâ dostlarıyla buluştu. 1981 itibarıyla hanende olarak yer aldığı törenlerde, 1986'dan itibaren solo konserleriyle Türk Tasavvuf Musikisi'nden eserler sunan Ahmet Özhan, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet İhsan Özer'in yönetiminde, 10 eser seslendirdi. Özhan, 11 günde 14 konser verecek. Şeb-i Arus törenlerinde, her yıl konserlerinden önce kürsüye çıkıp, 55 yıldır ağabey dediği Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer ile Mesnevi sohbetleri yapan Ahmet Özhan, bu yıl ise bunu gerçekleştirememenin burukluğunu yaşadı. Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini olan İnançer geçtiğimiz aylarda yaşamını yitirmişti.