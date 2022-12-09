Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 6A’yı 2023’te uzaya fırlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurul'da Bütçe görüşmeleri kapsamında konuştu. 3 bin 665 km bölünmüş yol yapımının devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "458 km uzunluğunda 127 karayolu tüneli, 80 km uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşa ediliyor" dedi.

"DEVLETTEN BİR KURUŞ ÇIKMADAN YAPILACAK"

Bakan Karaismaşloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"4.262 km hızlı tren hattının yapım çalışmalarına devam ediyor. Üç Havalimanımızın inşası devam ediyor. 10 liman tesisimizin yapımı sürüyor. 50 bin km'lik fiber altyapı çalışmamız devam ediyor. Antalya Havalimanı'nda, devletten bir kuruş çıkmadan yapılacak 765 milyon Euro'luk yatırımı başlattık. 25 yıl işletme süresi karşılığında toplam 8 milyar 555 milyon Euro kira alacağız.

"2023'TE UZAYA FIRLATILACAK"

Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri, Yerli Haberleşme Uydumuzu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatacağız."