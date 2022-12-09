Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık doping

SuudiArabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Türkiye ile yaptıkları swap anlaşması kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatıracağını duyurdu. Reuters'in haberine göre Bakan el-Cedan iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında birkaç gün içinde 5 milyar doları yatıracaklarını açıkladı. Bakan gazetecilere verdiği demeçte, "Yakında bu işlem gerçekleşecek. Karar iki ülke arasında alındı. Türkiye ile ilişkilerimizde büyük gelişme var ve Türkiye'de ve diğer ülkelerde yatırım fırsatlarını hedefliyoruz" dedi. Bakan el-Cedan, Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada da "Mutabakata ulaştık. Son şartlar ve teknik bazı hesaplar konusunda mutabakata birkaç gün içinde ulaşacağımızı söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu. Bakan ayrıca maliye mevduatı konusunda Türkiyle ile görüşmenin sürdüğünü ve bu konunun yakında çözüme kavuşacağını belirtti.