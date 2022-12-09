Türkiye’den, Karadeniz’de bekleyen petrol tankerleri mesajı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile önceki gün bir telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmeye ilişkin ABD tarafının, 'petrol tankerlerine ek kontrollere gerek yok' yönündeki mesajı basına yansımıştı. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Türk tarafı, petrol tankerlerinin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. Aynı kaynaklar, görüşmeye ilişkin şu mesajı verdi:

"Türk diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile 7 Aralık Çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Büyükelçi Önal; koruma ve tazmin (P&I) şirketlerinin, tavan fiyatının üzerinde Rus petrolü taşıyan tankerlerin P&I sigortasının geçersiz olacağını duyurmaları üzerine, Türk Boğazlarından geçmeyi planlayan petrol tankerleri için Türk makamlarına bahse konu sigorta şirketlerinden teyit mektuplarının sunulması ihtiyacına dikkat çekmiştir.

Türk tarafı, 20 milyon nüfuslu bir metropolün tam ortasından geçen İstanbul Boğazı'ndaki seyir, can, mal ve çevre emniyetinin önemini vurgulamıştır."

SİGORTA GEÇERLİLİĞİ KANITLANACAK

Türk denizcilik makamları, Türk Boğazları'ndan taşınacak petrolün menşeini ayırt etmelerinin mümkün olmaması ve tankerlerin geçerli P&I sigortası olmaksızın Türk sularına girmelerine izin verilemeyeceğine dair mutlak ulusal ve uluslararası yükümlülükler altında olmaları nedeniyle, tankerlerden sigortalarının geçerliliğini kanıtlamalarını talep etmeye başladı.