Ali Erbaş’la Moskova’da cuma

Diyanetİşleri Başkanı Ali Erbaş, Rusya'nın başkentinde açılışını Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte yapmış olduğu Moskova Merkez Camii'nde cuma namazı kıldırdı. 10 bin kişi kapasiteli camide cuma hutbesini irat eden Erbaş "Türkiye'den Moskova'da yaşayan Müslümanlara sevgi ve muhabbet yüklü selam getirdim. İslam meşalesi tüm kıtayı aydınlatıyor. Bugün de bu coğrafyanın, sayıları 25 milyonu aşan mümin yürekleri, samimiyeti, asaleti, iyilik mücadelesi, sabrı ve fedakârlığı ile insanlığa örnek olmakta, İslam ümmeti için önemini korumaktadır" dedi. Ali Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ile Rusya Devlet Çağdaş Tarih Müzesi'nde "İslam Bahçeleri. Asırlar Boyu Süren İmanın Nuru" isimli serginin açılışına da katıldı.