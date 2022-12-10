Portekiz-Fas maçı sonrası Erhan Afyoncu’dan ’tarihi’ yorum: O muharebeden sonra Osmanlı dönemi başladı

Erhan Afyoncu sözlerine şöyle devam etti:

Bu savaştan kısa bir süre sonra 1580'de Portekiz'de 1648'e kadar sürecek İspanya hakimiyeti başladı.

Muharebede Portekiz Kralı Don Sebastiyan ile müttefiği eski Fas Sultanı Muhammed el-Mütevekkil öldürülmüş, Osmanlı'nın desteklediği Fas Sultanı Ebu Mervan Abdülmelik de şehid düşmüştür.

Portekiz ordusunu tamamen imha edildiği bu savaş, Ma'reketü'l-mülûki's-selâse (Üç Kral Savaşı), Alkazar, Vadisseyl ve Vâdiülmehazin muharebesi olarak da isimlendirilir. Bu muharebeden sonra Fas'ta Osmanlı himaye dönemi başlamıştır.