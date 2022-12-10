Portekiz-Fas maçı sonrası Erhan Afyoncu’dan ’tarihi’ yorum: O muharebeden sonra Osmanlı dönemi başladı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı devam ederken turnuvanın en büyük sürprizlerini ise Fas Milli Takımı gerçekleştirdi.
FAS TARİH YAZIYOR
Turnuva öncesi şans tanınmayan Kuzey Afrika ülkesi, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dünya yıldızlarına adeta ders veriyor. Çeyrek final eşleşmesinde Portekiz ile karşılaşan Fas, rakibini 1-0 mağlup ederek turnuvanın dışına itti ve yarı finale yükseldi.
"PORTEKİZ 444 YIL ÖNCE TARİHE KARIŞMIŞTI"
Tarihi maç sonrası Sabah Gazetesi Yazarı Erhan Afyoncu tarihi bir yorumda bulundu.
Portekiz'in 444 yıl önce Fas'ta tarihe karışmış olduğunu belirten Erhan Afyoncu, "Portekiz, 4 Ağustos 1578'de Fas'ta yapılan Kasrülkebir Muharebesi'nde Osmanlı-Fas müşterek kuvvetlerine mağlup olurken, Portekiz kralı öldürüldü" ifadelerini kullandı.
Erhan Afyoncu sözlerine şöyle devam etti:
Bu savaştan kısa bir süre sonra 1580'de Portekiz'de 1648'e kadar sürecek İspanya hakimiyeti başladı.
Muharebede Portekiz Kralı Don Sebastiyan ile müttefiği eski Fas Sultanı Muhammed el-Mütevekkil öldürülmüş, Osmanlı'nın desteklediği Fas Sultanı Ebu Mervan Abdülmelik de şehid düşmüştür.
Portekiz ordusunu tamamen imha edildiği bu savaş, Ma'reketü'l-mülûki's-selâse (Üç Kral Savaşı), Alkazar, Vadisseyl ve Vâdiülmehazin muharebesi olarak da isimlendirilir. Bu muharebeden sonra Fas'ta Osmanlı himaye dönemi başlamıştır.