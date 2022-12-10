Son dakika haberi: Bakan Soylu’dan HDP’li Meral Danış Beştaş’a sert tepki: Peruklarınızı takın...

Bakan Soylu, "Peruklarınızı takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz" dedi.

İYİ PARTİYE YÜKLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmalar üzerine söz alarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'nu dinlediğini ve tavsiyelerini aldığını söyledi. Soylu, "Konuşma metnini hem devlete hem bizlere tamamen iftiraya, hakarete ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayıcı bir anlayışa döndürüp, Türkiye'nin şanlı terörle mücadelesine bir cümle bile ayırmamasını esefle değerlendiriyorum" dedi.