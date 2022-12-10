Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 10.12.2022 13:55 Son Güncelleme: 10.12.2022 13:58

SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | PKK’ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 11 teröristin daha etkisiz hala getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi
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