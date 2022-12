Teröristleri himaye edenler bizden hesap soramaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla İstanbul'da bir otelde düzenlenen TRT World Forum'da konuştu: Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli-açık destek veren, teröristleri himaye eden, tarafı olduğumuz her meselede karşımızda yer alan bir Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır. Bize uygulanan örtülü ambargoları saymıyorum bile. Biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tercihimizi Avrupa ile yol yürümekten yana kullanmış bir ülkeyiz. Yaptığımız onca fedakârlığa rağmen birliğimizi tehdit eden terör örgütleri ile mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Türkiye, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu meselelerin çözümünde de kilit rol oynama potansiyeline sahiptir. Bunun için önce Avrupa'nın diplomatik ve ekonomik ilişkilerden terörle mücadeleye kadar her konuda ülkemize yaklaşımını, müttefiklik ve ortaklık ruhuna uygun şekilde değiştirmesi gerekiyor. Binlerce TIR silah, mühimmat Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Gönderen ülke NATO'da beraber olduğumuz ülke. "Yok" diyor böyle bir şey. Video yayınlarını kendilerine gösteriyoruz. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz. DEAŞ'a karşı en ağır darbeyi biz vurduk. "Benim" diyen ülkeler acaba DEAŞ'la herhangi bir mücadele veriyor mu? Hayır. Bunlarla mücadeleyi veren ülke biziz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekâtları yürütecek kararlılığa sahip olduğumuzu herkese gösterdik.Artıkhiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme, katkı vermeme şansı yoktur. Herkes elini taşın altına koymak mecburiyetindedir. Biz bölgesel ve küresel meselelerde üzerimize düşen sorumluluğu samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.Körfezülkeleri ile bir dönem soğuyan ilişkilerimizi yeniden hızla güçlendiriyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı ile Asya'da daha da derinleşen bir dostluk ve kardeşlik köprüsünü kuruyoruz. Kıbrıs meselesinin, hakkaniyetli bir şekilde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz.Ege'deve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsunuz. Biz hâlâ parasını verdiğimiz halde F-16 meselesini sizinle çözemedik.Birdönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz bugün dünya çapında dizi, belgesel programlarına imza atıyor. İstanbul ev sahipliği yaptığı film ve dizilerle küresel bir çekim merkezine gelmiştir. Türkiye dizi ihracatında dünyada ikinci sıraya yükselmiştir. Türk dizileri Türkiye'nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Bu gelişme turizm rakamlarını da olumlu etkiliyor. Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.Dünyanınyeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla takip eden değil takip edilen ülke konumumuzu daha da pekiştireceğiz. Türkiye olarak her hâl ve şart altında adaleti ve vicdanı temsil etmekte ısrarcıyız.Başkan Erdoğan'a, Ukraynalı bir kadın ve Afrikalı bir çocuk tarafından barış diplomasisiyle tahıl koridorunun açılmasına öncülük ettiği için buğday başağı takdim edildi. Erdoğan kendisine buğday başağını uzatan Afrikalı çocuğu öptü.UkraynaDevlet Başkanı Volodimir Zelenski, foruma çevrimiçi bağlanarak yaptığı konuşmada "Gıda krizi, esir takası gibi konularda Türkiye'nin liderliğine minnettarız"dedi.Foruma katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı" dedi. Rama, Türkiye'nin arka kapısını korumadığı bir Avrupa'nın yıkılabileceğine işaret etti.Pazargünü Putin ve Zelenski ile görüşmelerim olacak. Bu tahıl koridorunu daha da güçlendirelim. Öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorunun imkânlarını sağlayalım, gönderelim. Tahıl koridorundaki krizin aşılması ülkemizin girişimleriyle olur. Türkiye krizin değil çözümün safında duruyor.RUSYA-Ukrayna savaşının yarattığı krizin ardından 'Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz' diyerek çalışmalar yürüttük. Dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. İstanbul hâlâ kalıcı barış için en uygun zemin olarak yerini koruyor.