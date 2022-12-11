Atatürk Köşkü’nde en kapsamlı restorasyon

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı ve vasiyetini yazdığı yer olan Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nde geçtiğimiz eylülde başlatılan restorasyon çalışmalarının Cumhuriyetin 100. yıldönümüne kadar bitirilmesi planlanıyor. 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 adet eserin sergilendiği Atatürk Köşkü için Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir proje hazırlanmıştı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından onayı verilen restorasyon projesi kapsamında köşkün dış ve iç cephesinde iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Atatürk Köşkü'nün içerisinde bulunan eşyalar ise bilimsel yöntemlerle inceleniyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Hedefimiz Bu yapının aslına uygun bir şekilde yeniden hizmete açılması" diye konuştu.