Gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan’dan ’Doğal gaz’ açıklaması: Daha ucuz olacak

"İnanıyorum ki sizler oradan doğal gaz veya petrol çıktığı zaman nasıl bir heyecan duyacaksınız, nasıl orada başarıyı adeta yaşayacaksınız. Siz orada onu yaşarken biz aynı şekilde onu yaşıyoruz. Artık Sakarya'da 540 milyar metreküplük rezervi çıkarıyoruz. Raman'da da süreç ardı ardına geliyor." diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: