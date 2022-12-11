Gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan’dan ’Doğal gaz’ açıklaması: Daha ucuz olacak

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlik buluşmaları kapsamında Samsun'da gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunurken Türkiye'nin doğal gaz ve enerji konusunda kendine yeten bir ülke olma yolunda ilerlediğini dile getirdi. Erdoğan, bunun gerçekleşmesi durumunda Türkiye'de doğal gazın vatandaşa daha ucuz ulaştırılacağını söyledi.
"İnanıyorum ki sizler oradan doğal gaz veya petrol çıktığı zaman nasıl bir heyecan duyacaksınız, nasıl orada başarıyı adeta yaşayacaksınız. Siz orada onu yaşarken biz aynı şekilde onu yaşıyoruz. Artık Sakarya'da 540 milyar metreküplük rezervi çıkarıyoruz. Raman'da da süreç ardı ardına geliyor." diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti:
TÜRKİYE'YE SINIF ATLATTI
Başkan Erdoğan şunları ekledi: 4 tane sondaj gemimiz var. Bunlar tabii Türkiye'yi sınıf atlattı ve sadece sismik araştırmayla kalmayacağız. Biz gerekirse açık denizlere farklı ülkelere gitmek suretiyle oralarda da çalışabileceğiz. Bu Türkiye'nin kendi kendine yetme sürecidir. Siz artık yetiştiniz, elinizdeki bu gemilerimizle beraber oralarda çok daha farklı adımları atma noktasında geleceksiniz.