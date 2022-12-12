Başkan Erdoğan’dan 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayına sert tepki: Tam bir faciadır

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6 yaşındaki çocuğun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı olaya ilişkin sert tepki gösterdi.
"TAM BİR FACİADIR"
14 yaşında evlilik gibi bir durumun asla kabul edilebilir olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır" ifadelerini kullandı.
"GEREKEN ÇALIŞMALAR YAPILDI"
Şu ana kadar gerekli çalışmaların yapıldığının altını çizen Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Bir kızımızın erken yaşta evliliğiyle öncesinde ve sonrasında yaşanan hususlarla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar arkadaşlarım gereken çalışmaları yaptılar. Ama bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu.
"KABUL EDEBİLMEMİZ ASLA MÜMKÜN DEĞİL"
13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik kabul edeceğimiz bir durum değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur, Bakanlığımız başvurduğu andan itibaren kurumlarımız konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımızın çalışmalarından sonra konu yargıya taşınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları tüm boyutlarıyla ve belgeleriyle sorgulamaktadır.
Davanın ilk duruşması yakında bekleniyor. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımız ve kurumlarımız süreci titizlikle takip etmiştir. Geçmişteki ihmaller ve eksikler de soruşturma kapsamında ele alınmış, gerekli adımlar atılmıştır.
"HADİSEYİ MİLLETİMİZİN İNANCIYLA İRTİBATLANDIRMAK BİR ÇARPITMADIR"
Türkiye'de bu konuyla ilgili en önemli hukuki reformlar bizim dönemimizde hayata geçirilmiştir. Bay Kemal sen bunu anlamazsın. Bay Kemal ona göre kendini ayarla ona göre kendine çeki düzen ver. Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır.
Diyanet Başkanımızın kınamasını yaptığı bir meseleyi hala dinimizle ilişkili hale getirmek art niyettir. Şayet niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz. PKK'nın kaçırdığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz. Bay Kemal Diyarbakır Annelerini kaç kere ziyaret ettin? 12-13 yaşındaki kızlarımızın teşhir vitrini hale dönüştürülen sosyal medya ortamlarındaki mücadeleye karşı da desteklerini bekliyoruz.
Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Biz mağdurun ilk başvurusundan itibaren tüm kurumlarımızla meseleyi sahiplendik. Öyle sırtınızı parlamentoda dönmek suretiyle benim bakanıma ders veremezsiniz. Siz bunu yaparak başka şeyler yaptığınızın farkında değilsiniz.