Başkan Erdoğan’dan 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayına sert tepki: Tam bir faciadır

"KABUL EDEBİLMEMİZ ASLA MÜMKÜN DEĞİL"

13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik kabul edeceğimiz bir durum değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur, Bakanlığımız başvurduğu andan itibaren kurumlarımız konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımızın çalışmalarından sonra konu yargıya taşınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları tüm boyutlarıyla ve belgeleriyle sorgulamaktadır.

Davanın ilk duruşması yakında bekleniyor. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımız ve kurumlarımız süreci titizlikle takip etmiştir. Geçmişteki ihmaller ve eksikler de soruşturma kapsamında ele alınmış, gerekli adımlar atılmıştır.