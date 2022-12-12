FETÖ itirafçısı polis anlattı: Elebaşı Gülen’in takkecisi deşifre oldu

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan eski polis memuru Ahmet M., yargılandığı mahkemede FETÖ ile iltisaklı olduğu kişiler hakkında bilgi verdi. Şüphelinin verdiği bilgiler arasında İstanbul'da görev yaptığı süre içerisinde örgütün bir takım sorumlularının tepe yöneticilerle iltisakta olduğunu ve örgütü diri tutmak adına hediyeler verdiğini belirtti.

Ahmet M, mahkemede verdiği ifadesinde, "Kerem D., 2007-2008 yıllarında İstanbul'da zabıta amiri olarak görev yapardı. Hatta kendisi Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ile birkaç ilçede bulunan örgütün bekar polislere ait evlerinden sorumluydu. İbrahim K., ile evleri teftiş eder, sohbetlere katılır ve televizyon olup olmadığını kontrol ederlerdi" diye konuştu.

FETULLAH GÜLEN'İN TAKKESİNİ HEDİYE ETTİLER

Şüpheli ifadesinin devamında, 'Fetullah Gülen'in talebesi olan ve polis emniyet mahrem imamlarına sohbet veren Ali Demirel'in organize ettiği toplantıda, Demirel'in yönelttiği soruya doğru cevap vermem üzerine Demirel bana hediye vereceğini söyledi. bundan kısa bir süre sonra Kerem D., bana Fetullah Gülen'in kullanmış olduğu takkeyi hediye ettiler.' şeklinde ifade verdi.

16 EMNİYET MAHREM İMAMIYLA GÖRÜŞMESİ ÇIKTI

FETÖ sanığının ifadesinin ardından mahkeme Kerem D., hakkında ihbarda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kerem D.'nin daha önce örgüte ait bankaya para yatırdığı ve örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Ayrıca HTS incelemelerinde Kerem D.'nin 16 farklı emniyet mahrem imamıyla görüşme yaptığı ve emniyet personelleriyle yoğun ilişki içerisinde bulunduğu ortaya çıktı.

ELEBAŞININ ÖĞRENCİSİYLE 32 KEZ İRTİBAT KURDU

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 10 kez yurt dışına giriş çıkışı olan ve elebaşı Fetullah Gülen'in talebesi Ali Demirel ile 32 kez irtibatlı çıkan Kerem D., hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.