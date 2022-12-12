O caminin açılışını Soylu yaptı

Ağrı'da, Çiyapul ailesinin devletin ödediği 300 bin lira şehitlik tazminatıyla oğulları adına yaptırdıkları cami ve kuran kursunun açılışı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla yapıldı. Türkiye-Irak sınırında, 2019'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Erhan Çiyapul'un ailesi, devlet tarafından ödenen tazminatla Ağrı'nın Aralık ilçesinde cami ve kuran kursu yaptırmıştı. Cami açılışında konuşan Soylu; "Gazilerimize, şehit annelerimize ne yapsak, ayaklarının altında halı olsak da borçlarını ödeyemeyiz" dedi.