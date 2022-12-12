SON DAKİKA | Bakan Soylu’dan ’Bukalemun Kılıçdaroğlu’ çıkışı: Türk polisi ikiyüzlüleri iyi bilir

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün açıklamalarda bulunan CHP Lideri Klıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Bukalemun Kılıçdaroğlu; Türk Polisi'ne her fırsatta hakaret et/ettir, Türk Polisi'ne devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at/attır, Şehit katilleriyle, FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur, Ardından "Yiğit Polis göreve" de...

Merak etme Kılıçdaroğlu, Türk Polisi, katilleri de, devlet-millet düşmanlarını da, teröristler ile el ele tutuşanları da, ikiyüzlüleri de iyi bilir...