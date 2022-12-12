Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Soylu'dan 'Bukalemun Kılıçdaroğlu' çıkışı: Türk polisi ikiyüzlüleri iyi bilir
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:40 Son Güncelleme: 12.12.2022 15:43

SON DAKİKA | Bakan Soylu'dan 'Bukalemun Kılıçdaroğlu' çıkışı: Türk polisi ikiyüzlüleri iyi bilir

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerine bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki gösteren Soylu, "Bukalemun Kılıçdaroğlu; Merak etme,Türk Polisi, katilleri de, devlet-millet düşmanlarını da, teröristler ile el ele tutuşanları da, ikiyüzlüleri de iyi bilir... " ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Bakan Soylu’dan ’Bukalemun Kılıçdaroğlu’ çıkışı: Türk polisi ikiyüzlüleri iyi bilir

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün açıklamalarda bulunan CHP Lideri Klıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:
Bukalemun Kılıçdaroğlu; Türk Polisi'ne her fırsatta hakaret et/ettir, Türk Polisi'ne devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at/attır, Şehit katilleriyle, FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur, Ardından "Yiğit Polis göreve" de...
Merak etme Kılıçdaroğlu, Türk Polisi, katilleri de, devlet-millet düşmanlarını da, teröristler ile el ele tutuşanları da, ikiyüzlüleri de iyi bilir...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Bakan Soylu'dan 'Bukalemun Kılıçdaroğlu' çıkışı: Türk polisi ikiyüzlüleri iyi bilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA