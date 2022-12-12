TİP’li Kadıgil’den başörtüsüne anayasal güvence için provokatif sözler

"SİYASETEN KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti tarafından hazırlanan başörtüsü teklifini nefret söylemi ve din ismarı olarak gören Kadıgil, bunun bir seçim kapmanyası olduğunu öne sürdü. Kadıgil, "Hem hukuken hem siyaseten kabul edilemez bu girişime karşı TİP'in tutumu açık ve nettir." şeklinde konuştu.