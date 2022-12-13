Antalya’da bir gecede metrekareye 200 kilogramdan fazla yağmur düştü! Devlet seferber oldu

Antalya'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Metrekareye 207 kilogram yağışın düştüğü Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan yağmur nedeniyle ilçeden geçen Gavur Çayı ve 3 dere taştı. Cadde ve sokaklar adeta dereye dönüştü. Park halindeki yüzlerce otomobil, sel sularına kapılarak karton kutu gibi yüzlerce metre sürüklendi. Araçlarını kurtarmaya çalışan bazı vatandaşlar da sele kapılınca, canlarını zor kurtardı. Sel, Eski Tahıl Pazarı'nda otobüsleri dahi sürükledi. Dağın yamacından kayan toprak yığınları, seralara aktı. Bazı mahallelerde elektrikler kesilirken, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "50 yıldır böyle bir felaket yaşamadık" dedi.Demre ilçesinde de Köşkerler, Beymelek ve Belören mahallelerinde evleri ve seraları su basarken, yollar kapandı. İlçe merkezinde 200, yüksek kesimlerdeki Saklısu mevkiinde 254 kilogram yağış kaydedildi. Aksu ve Serik ilçelerinde de çok sayıda narenciye bahçesi, sular altında kaldı. Sel nedeniyle Kumluca-Kemer ve Kumluca-Finike karayolları kapandı. 2 köprünün yıkılması, 8 köprünün de hasar görmesi nedeniyle bazı mahallelerin yolları kapandı.İçışlerı Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da selden etkilenen yerleri yerinde inceledi. Soylu yaptığı açıklamada "701 personel görevlendirildi. 497 araç, yaklaşık 100 konut hasar gördü. 920 işyerinde hasar tespit çalışması devam edilor. 50-55 bin dönümlük seralarden 12-13 bini zarar gördü. Gerek Ankara gerek İzmir'den yüksek su çekebilecek pompalar getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız "Vatandaşımızı yalnız bırakmayın" talimatı verdi. Hiçbir vatandaşımızı daha önceki afetlerde olduğu gibi yine yalnız bırakmayacağız. Bütün gücümüzle yanında olmaya devam edeceğiz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız gereken desteği verecek" dedi.AntalyaValisi Ersin Yazıcı, "Çok sayıda evde su baskınları oldu. Daha önce by-pass olmuş 44 yaşındaki bir vatandaşımız, su altında kalan serasına bakmaya gittiğinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti" dedi. Meteoroloji, şiddetli yağışların devam edeceğini belirterek Kaş, Finike, Kumluca bölgesinde, bugün için de sel uyarısında bulundu. Öte yandan sağanak yağış İzmir ve Muğla'yı da vurdu. İzmir Konak'ta tek katlı bir ev kısmen çöktü. Muğla'da bir eğlence teknesi, sahildeki bir otelin korkuluklarına çarparak hasar aldı.İSTANBUL'dan kalkan yolcu uçağı, şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyince 2 saat havada kalıp önce Konya'ya, ardından Antalya'ya iniş yaptı. Toplam 5 saat süren yolculuktaki korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.FINIKE'NIN Kale Mahallesi'nde Suriyeli ailenin kaldığı ev yıkıldı. Muhammed Emir Cezeri (4), Zuhey Cezeri (7), Halit Cezeri (9), Melek Cezeri (3) ve Rim İbrahim (27) sel sularından kurtarıldı. Kumluca ve Finike'de okullar bir gün tatil edildi.