Memur-Sen’den Anayasa’ya destek

Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhur İttifakı tarafından Meclis'e sunulan Anayasa değişikliği talebine destek verdi. Yalçın, "Aileye yönelik sistemli saldırılar karşısında devletin aileyi koruma yükümlülüğünün gereği olarak, evliliğin taraflarının fıtrat gereği 'kadın' ve 'erkek' olduğunu vurgulayan Anayasa değişikliği teklifi ile kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp eden başörtüsü yasağını tekrar yaşamamak için, başörtüsü hürriyetini anayasal güvence altına alan değişiklik teklifini destekliyoruz" dedi.