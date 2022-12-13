MHP’li Özdemir: Krizin çözümü için Türkiye dışında aktif rol oynayabilen başka ülke yok

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmeleri sırsında değerlendirmelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Özdemir, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşa dikkati çekti.

Özdemir, Türkiye'nin barış, istikrar ve insanlığın huzurunu temel alan dış politika yaklaşımı ile her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olan; uzak coğrafyalarda bile her mazlumun sesine kulak vererek, şefkat elini uzatan bir ülke olduğuna işaret etti.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ BAŞARISI

Özdemir özetle şöyle konuştu:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığı ilk günden bugüne iki tarafla da görüşebilen, savaşın getirdiği krizin çözümü için aktif rol oynayabilen Türkiye haricinde bir başka ülke yoktur. Türkiye'nin barış ve istikrardan yana olan etkin diplomasisinin, dünyanın geri kalanıyla mukayese edilemeyecek kadar büyük önem ve anlamı vardır. Küresel dengelerin yeniden kurulduğu bir süreçte Türkiye artık başka merkezlerde oluşturulan dengelerin tarafı değil, kendi dengesini kuran ve gündemini oluşturabilen bir ülke durumuna gelmiştir. Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel bir güç olduğu tüm dünya tarafından kabul edilir olmuştur. Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu irade ve kararlılık, devletimizin kurucu iradesinin 21. yüzyıl koşullarındaki devamıdır. Bugün Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel anlamda güvenilir, etkin ve irade sahibi güçlü bir ülke olduğu herkes tarafından kabul edilmiştir."