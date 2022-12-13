Türkiye Yüzyılı’ndan Seyit Onbaşı’ya selam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yükseklikteki kulelerinin üzerine yerleştirilen ve Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında topa sürdüğü mermileri anlatan figürleri yerinde inceledi. Köprünün Avrupa yakasındaki ayağına çıkan Karaismailoğlu "Bu gurur projemizi Türkiye'ye vurulmuş en kıymetli mühürlerden birisi olarak görüyoruz.En müstesna projelerinden biri olam köprümüzde hep beraber tarihi bir ana tanıklık ettik. 318 metrelik kulelerin üzerine yerleştirilen 16 metrelik mimari amaçlı top mermileriyle 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olarak da tarihe geçmiştir. Bu top mermilerinin sıradan figürler değil. Seyit Onbaşı'mıza, bu vatanı emanet ettiği gelecek nesilden bir selam. Ülkemiz, şanlı tarihine ve Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir esere kavuştu. Bu emsalsiz abide hepimiz için bir gurur vesilesidir. 1915 Çanakkale Köprüsü, vatan ve millet sevgisinden yoksun, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye'nin mesajıdır. Ecdadımıza saygı, geleceğimize armağandır" dedi. Karaismailoğlu, daha sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ana Kontrol Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı ve köprüden direksiyon başında minibüsle geçti.