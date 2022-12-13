Vakıf ve dernekleri hedef alan CHP’li vekile tepki: Ülkenin mayası bu kurumlarımız

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda vakıf ve dernekleri hedef aldı. Kaya, aralarında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV), İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Hayrat Vakfı ve Birlik Vakfı'nın da bulunduğu vakıf ve derneklerin isminin yazılı olduğu dövizi göstererek, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" dedi. CHP'li Kaya'nın sözlerine tepkiler gecikmedi. AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turan, yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı Meclis kürsüsünden itham eden, inancından, geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız" dedi. TÜGVA'dan da Kaya'ya sert tepki geldi: "Derdi, tasası vakıf kültürü ile savaşmak olan çarpık zihniniyetlerinde insanlık dışı fikirler üretenler, sivil toplum kuruluşlarımızı aşağılık bir olay ile aynı cümlede zikretmekten çekinmemektedir. Mücadelemizi hukuk önünde de vereceğiz."