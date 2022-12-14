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Giriş Tarihi: 14.12.2022 20:42

Bülent Turan'dan İmamoğlu'nun aldığı cezaya ilk yorum: Kesinleşmeyen bir karar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararıyla ilgili, "Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu." dedi.

AA
Bülent Turan’dan İmamoğlu’nun aldığı cezaya ilk yorum: Kesinleşmeyen bir karar

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Meclis'te, İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararını değerlendirdi.

"HEM İSTİNAF HEM YARGITAY BOYUTU OLACAK"

AK Parti'nin, siyasi rekabeti önemseyen, meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekip olduğunu belirten Turan, "Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var ancak bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır. İsteriz ve dileriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım." ifadelerini kullandı.

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Bülent Turan'dan İmamoğlu'nun aldığı cezaya ilk yorum: Kesinleşmeyen bir karar
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