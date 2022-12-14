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Giriş Tarihi: 14.12.2022 22:56

Dışişleri'nden Kongo'daki sel nedeniyle ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

AA
Dışişleri’nden Kongo’daki sel nedeniyle ölenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KDC'de meydana gelen sel felaketinin çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine sebep olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Söz konusu açıklamada, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinsaşa'da şiddetli yağışlardan sonra oluşan sellerde 120 kişi hayatını kaybetmişti.

Kinsaşa'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından, başkent sokakları sular altında kalmış, çok sayıda ev çökmüş, şehrin birçok mahallesinde toprak kayması meydana gelmişti.

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Dışişleri'nden Kongo'daki sel nedeniyle ölenler için taziye mesajı
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