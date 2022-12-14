Diyarbakır anneleri tepkili: Bizim çocuklara sustunuz

Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 1198 gündür HDP Diyarbakır il binasının önünde devam ediyor. Evlat nöbetindeki yüreği yanık aileler sitem ederek, "Çocuk gelin için kıyameti kopardınız, bizim çocuklara sustunuz" dedi. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 6 yıl önce PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde beklediklerini, 6 yaşında çocuk gelinin gündeme getirildiğini fakat 7-8 yaşında dağa kaçırılan çocuklardan bahsedilmediğini kaydetti. Aydın, "Bizim çocuklarımız insan değiller mi, neden bize destek vermiyorlar? Bizim çocuklarımızı da gündeme getirsinler, neden konu HDP olunca susuyorlar" diye konuştu. Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ ise oğlunun 2015'te kandırılıp dağa götürüldüğünü belirterek, "Gördüğünüz gibi küçük kız evlendirildi iddiasıyla tüm Türkiye ayağa kalkıyor, neden burada 7-8 yaşındaki çocuklarımız terör örgütüne götürülünce dillendirmiyorlar. 4 yıldır HDP il binası önünde eylemi sürdürüyoruz. Biz de istiyoruz, çocuklarımızı dile getirsinler. HDP'ye karşı olduğumuz için dile getirilmiyoruz. Ben 8 yıldır evladımdan ayrıyım ne gecem gece, ne de gündüzüm gündüz. İçim paramparça" dedi.