EYT ay sonuna kadar bitecek

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ, SGK VE VERGİ BORÇLARI ERTELENDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk kez düzenlenen Türkiye- Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi için Türkmenistan'a hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;İlişkilerimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızda mevcut bölgesel, küresel gelişmelerin sunduğu imkânları da göz önünde bulunduruyoruz. Enerji, ulaştırma ve ticari konular Türkmenistan'daki zirvemizin ana gündem maddelerini teşkil edecektir. İlişkilerimizin ahdi zeminini kuvvetlendirmek üzere muhtelif anlaşma metinlerini imzalayacağız. Enerji, ulaştırma, ticaret, ekonomi, bilim ve kültür alanlarından sorumlu kurumlarımız arasında etkin işbirliği mekanizmalarını desteklemiş olacağız. Maksadımız sadece 3 ülke halkı için değil, kardeş Türk devletleri ve bölgemiz için daha müreffeh ve güvenli gelecek inşa etmektir. Başta Türk Devletleri Teşkilatlarımız olmak üzere çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflerimiz arasındadır. 21. yüzyılın bir Türk asrı olabilmesi için çalışmaya, dayanışmaya, kardeşlerimizi her alanda perçinlemeye inşallah devam edeceğiz.EYT konusunda çalışmalar sürüyor. Bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.Avaza zirvesi zaten ağırlıklı olarak doğalgaz konusundaki adımları atmaya yöneliktir. Oradaki görüşmeleri yapacağız. Bir diğer tarafta da İlham Aliyev'in olması bu süreç için önem arz ediyor. Bunları üçlü olarak görüşeceğiz. Temennim odur ki, Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim.Türkiyeafet yönetimi ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen bir ülke. Demre, Finike'deki sel baskını için de tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bakanlarımız hemen bölgeye intikal ettiler. Bakanlarımız bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonu ile bizzat ilgileniyor. 13 bin 200 dekar tarım arazisinde zarar meydana geldi. Konut, işyeri, araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde genel hayata etkili afet bölgesi kararı alındı. SGK ve vergi borçları ertelendi. İlk etapta AFAD'dan, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkârlar Kredi Kooperatif Birliği'nden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan toplamda 100 milyon liraya aşkın destek bölgeye gönderildi. KOSGEB'den 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkânı sağlandı. Devletimiz afetzedelerimizin yanında olmayı sürdürecektir.Başkan Erdoğan, Külliye'de Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etti. Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.