İstanbul’a hizmet edilmemesinin nedeni İBB, yatırım bütçesini yüzde 23 azalttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı 2'nci toplantısı Saraçhane'de yapıldı. AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Can Erdündar, Yatırım ve Proje İzleme Araştırma Komisyonu'nun 5 aylık çalışması sonrasında tamamlanan raporuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Dikkat çeken bilgilerin yer aldığı rapora göre, İBB'nin son 3 yılda yatırım bütçesinin düştüğü tespit edildi. Mehmet Can Erdündar, "AK Parti döneminde 2016'da İBB bütçesinin yüzde 53, 2017'de yüzde 57, 2018'de yüzde 55'i sermaye gideri olarak İstanbulluya yatırım ve proje üretme için harcanmışken bu oranlar CHP döneminde 2019'da yüzde 40'a, 2020 ve 2021 yıllarında ise yüzde 34'lere kadar düşmüştür.Yani bütçe yüzde 23 azaltılmış" ifadelerine yer verdi. Ulaşım yatırımlarının da düştüğüne dikkat çeken Erdündar, "İBB, 2016-2017-2018 yıllarında raylı sistem çalışmaları için 7.8 milyar TL harcamış ve bu 3 yılın bütçe içindeki payı yıllık ortalama yüzde 13.75'tir. 2019-2020-2021 yıllarında, yani CHP döneminde ise raylı sistemlere 7.6 milyar TL ödenmiş. Toplam bütçedeki yıllık ortalaması ise yüzde 10.64" dedi. Raporda yeşil alan çalışmalarına ilişkin olarak 2016-2017- 2018 yıllarında bütçe gideri içindeki payının yüzde 6.76'dan 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yüzde 4.09'a düştüğü belirlendi. Otopark ile ilgili ise 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki ortalamanın yüzde 1.34 olduğu, 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki toplam bütçe gideri içerisindeki payının ise yüzde 0.68 olduğu görüldü. Sosyal konut faaliyetlerine ilişkin de 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 191 milyon 110 bin 388 TL harcandığı, 3 yıllık toplam bütçe gideri içerisindeki payı yüzde 0.34 iken, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında harcanan toplam 26 milyon 292 bin 805 TL ile 3 yıllık toplam bütçe gideri içerisindeki payının yüzde 0.04 olduğu tespit edildi. Raporda 2017-2019 yılları arasında meclise getirilen metro ve fabrika yapımı için istenen borçlanmalara CHP grubunun hayır oyu verdiği, CHP döneminde ise AK Parti grubunun hiçbir dosyaya ret vermediği belirtildi.