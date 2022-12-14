Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 43’e yükseldi

Üzüntüden, sıkıntıdan dişlerim hep döküldü. Polise, askere gel teslim ol. Çok insanlar geldi teslim oldu, ailelerine kavuştu. Hiçbir zarar, hiçbir sorun yok. Devlet arkamızda, Allah razı olsun. Ben yıkıldım, kız kardeşin yıkıldı, senin için yuvasını yıktı. Bugün geldim HDP'nin kapısına annelere destek oldum. Ben de onlara katıldım çünkü benim evladım da kayıp. Dönmeni istiyorum" dedi.