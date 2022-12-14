’Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız ellerinden öpüyorum anacığım’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde selden pide restoranı zarar gören 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan görüştü. Erdoğan "Zülfiye Teyze çok geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun inşallah. Bakan arkadaşlarım şu anda orada, partili arkadaşlarım orada, hep beraber tespitleri yapacaklar. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız inşallah" dedi. Konuşma sırasında gözyaşı döken Zülfiye Ceylan ise "Allah razı olsun sizden başkanım, benim ömrüm de sizin olsun oğlum. Senin başımın üzerinde yerin var. Sizin gibi bir devlet adamı görmedik, dünya durdukça durun. Allah bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı. Zülfiye Teyze'nin bu sözlerine "Allah senden de razı olsun. Ellerinden öperim anacığım" diye karşılık veren Erdoğan, Bakan Soylu'nun 'Zülfiye Teyzemizin yanında çay ocağı olan bir kardeşimiz var. Onun çay ocağını da sular almış götürmüş. Eskisinden daha iyi bir çay ocağına onu kavuşturacağız inşallah efendim" demesi üzerine Erdoğan 'İnşallah' yanıtını verdi. Soylu, Vedat Sarıyer'in çay ocağını kendisinin yaptıracağını, tüm masrafları üstleneceğini söyleyerek "Örnek bir çay ocağı olacak inşallah" dedi.Başkan Erdoğan telefon görüşmesinde "Zülfiye Teyze güzel pide yapıyor mu? Türkmenistan'dan dönüşümde oraya geleceğim" dedi. Zülfiye Teyze'nin "İnşallah, başımın üstünde yerin var. Hanımına da selamlar, gözlerinizden öpüyorum" sözlerine de Başkan Erdoğan "Sağol anacığım" yanıtını verdi.Zülfiye Ceylan, gazetecilere Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili duygularını "Ben onların döneminde böyle bir huzur ve mutluluk gördüm. Dünya durdukça dursun Tayyip'im, benim ömrüm onun olsun" sözleriyle anlattı.