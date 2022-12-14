Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Edirne'de, yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Jandarma ekipleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen G.Y. ve Y.E.D.'yi yakaladı. Şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan adli makamlarda kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Diğer taraftan İpsala ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken önceki gün yakalanan 4 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi tutuklandı.