Kızılelma’mız gökyüzünü fethe hazır

Milli ve insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sevindiren haber geldi. Kısa süre önce taksi ve koşu testini başarıyla tamamlayan Kızılelma ilk kez havalandı.Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, taksi ve koşu testini başarıyla tamamlamıştı. Test sürüşünden başarıyla geçen Kızılelma ilk kez havalandı. Kızelma'nın havalandığı anları sosyal medyadan paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun" ifadelerini kullandı.Baykar Bayraktar Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu ve stealth özelliklere sahip insansız savaş uçağı olarak biliniyor.Proje isminin açıklandığı gün Selçuk Bayraktar, ilk Kızılelma prototipinin üretim hattına girdiğini belirtti. Uçuşa hazır olan prototip ise Teknofest 2022 kapsamında ilk kez Samsun'da halka açık şekilde sergilendi. Dün ise ilk kez uçuşunu başarıyla tamamladı.Kızılelma, 1 yıl gibi bir sürede tamamlanarak, bu alanda da rekor kırdı. Prototip sürecinden uçağın uçuşuna kadar sadece 1 yılda proje başarıyla sonuçlandırıldı.19 Eylül 2022'de ilk motor entegrasyon testi başarıyla yapılan Bayraktar, 20 Kasım 2022'de otomatik taksi ve hızlı koşu testlerini gerçekleştirdi. 3 Aralık 2022'de teker kesme testinde de başarılı olan uçak, 14 Aralık'ta, yani dün ilk uçuşunu yaptı.Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 2023'ün savunma sanayii yılı olacağını vurguladı. Oktay, "Bütçesini görüştüğümüz 2023 yılı savunma sanayiinde yeni bir milat olacak. TUSAŞ'tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor. ANKA-3 MİUS! Önümüzdeki yıl ANKA-3 MİUS projemizden müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.