Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 43’e yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki anneler, eylemlerine devam ediyor. İl binası önünde HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulundu. Eylemlerini sürdüren 42 aileye, Almanya'dan gelen Gülten Aydemir de katıldı. Oğlu Taner Aydemir'in, 18 Nisan 2018'de Almanya'da kaybolduğunu söyleyen Gülten Aydemir, "Oğlumun bulunmasını istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, lütfen bana yardım etsin. Çok çaresiz bir anneyim. Oğlumdan hiçbir bilgi, hiçbir haber yok. Taner'im eğer sağsan sana düşkünlüğümü biliyorsan dön gel. Gençliğimi size verdim. Üzüntüden, sıkıntıdan dişlerim hep döküldü. Polise, askere teslim ol. Gelip teslim olanlar, ailelerine kavuştu. Hiçbir sorun yok. Devlet arkamızda. Dönmeni istiyorum" dedi.