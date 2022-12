Türkmen gazına Türkiye rotası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk kez gerçekleştirilen Türkiye- Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın bu yıl ilki gerçekleştirilen zirvedeki konuşmasından satırbaşları:Koronavirüs salgınının yanı sıra savaş ve bölgesel istikrarsızlıklar, tedarik zincirlerinin korunmasında ulaştırmanın önemini hatırlattı, enerji arzı güvenliğini de dünyanın gündeminde bir kez daha en üst sıralara yerleştirdi. Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemi yeniden anlaşıldı. Türkiye olarak bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmaktayız. Bakü- Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğalgazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde, ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız. ANKARABaşkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda, Avaza Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende, ticaret, bilim, eğitim, kültür, gümrük, enerji ve ulaştırma alanlarındaki anlaşmalara imza atıldı. Bu kapsamda, 3 ülke arasında, "Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşma", "2023-2025 Yıllarına Yönelik Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Çerçeve Programı", "Gümrük Geçiş Noktalarında Gümrük Prosedürlerine İlişkin Bilgi Değişimine Yönelik Ortak İstişare Komisyonu Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı", "Enerji Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı", "Ulaştırma Alanında İşbirliğinin Daha Fazla Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti adına imzaları Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu attı.Bugün üçlü zirvede imzaladığımız belgeler Türkiye- Azerbaycan- Türkmenistan birlikteliğini daha da taçlandırdı. Ulaştırma imkânlarını iyileştirmemiz de ziyadesiyle mühimdir. Lapis- Lazuli transit taşımacılık koridoru başta olmak üzere bölgesel işbirliği mekanizmaları ile altyapı projelerinin ticaret hacmimizi artırmanın yanı sıra bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum. Güvenilir bir taşımacılık güzergâhı olarak ön plana çıkan Orta Koridor bağlamında işbirliği ortak menfaatimizedir. Koridorun önemli bir ayağını Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'yla tamamladık. Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerini hizmete alarak doğu-batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik.Bu güzergâhı daha da etkin hale getirmek için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Her 3 ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılarak vize sürelerinin uzatılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Ulaştırma ve gümrük alanında az sonra imzalanacak metinler bu çabalarımıza temel teşkil edecektir. Türkmenistan programı kapsamında liderlerle ikili görüşmelerde yapan Erdoğan dün akşamüstü saatlerinde Türkmenistan'dan ayrıldı. Erdoğan'ı, Türkmenbaşı Uluslararası Havalimanı'ndan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve diğer ilgililer Ankara'ya uğurladı.Genç nesillerin dili, tarihi ve kültürü daha iyi tanıması amacıyla dayanışmanın artırılması gerekir. Bu konuda dar kapsamlı görüşmede adımlar attık. Öncelikle gerek Gebele'de her yıl gençlerimizin orada belli bir süre tatil yapması, eğitim alması gerekse Avaza'da yine her yıl belli bir süre -bu bir ay olabilir- burada göndereceğimiz yanlarındaki öğretmenleriyle birlikte eğitim- öğretim almaları hem Gebele'yi tanımaları hem Avaza'yı tanımaları, dolayısıyla Türkiye'ye de gelecek olan gençlerimizin ufku, dil itibarıyla din itibarıyla, tarih itibarıyla, kültür itibarıyla çok daha farklı bir zemine oturacaktır. Eğitim ve kültür alanında işbirliği çerçeve programını bu bakımdan faydalı buluyorum.Türkmenistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi, yerel kıyafetlerin sergilendiği defileyi izledi. Emine Erdoğan, serginin düzenlendiği alana Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ve Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un eşi Oğulgerek Berdimuhamedova ile geldi. Yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından karşılanan Emine Erdoğan ve beraberindekiler takılar, dokuma kilim ve halılar ile Türkmen sanatçılar tarafından yapılmış resimlerin bulunduğu sergi alanını gezdi. Ürünleri inceleyen lider eşlerine, sergide yer alan eserler hakkında bilgi verildi, şal hediye edildi. Türkmen kına gecesi ve Türkmen düğününün canlandırıldığı gösteriyi izleyen Emine Erdoğan ile Aliyeva ve Berdimuhamedova, daha sonra keçekilim dokuma atölyesini ziyaret etti. Emine Erdoğan ile Oğulgerek Berdimuhamedova, bir dokuma tezgahının başına geçerek tezgahtaki kilime ilmek attı. Lider eşleri, daha sonra yöresel kıyafetlerin sergilendiği defileyi izledi. AA