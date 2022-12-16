Eski Ordu Komutanı Adem Huditi’ye 12 yıl 6 ay hapis cezası

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada yargılanan dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti, Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2018 yılındaki karar duruşmasında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16.Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onarken, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Huduti'ye verilen cezayı "yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeksizin takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına" karar verilmesi nedeniyle bozmuştu.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına 6 yıl 5 aydır tutuklu bulunan 2. Ordu eski komutanı Adem Huduti tutuklu bulunduğu Sincan cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Cumhurbaşkanlığı avukatı Bayram Taşkın, sanığın iddianamedeki sevk maddelerine göre cezalandırılmasını talep eti.

Huduti, esas hakkındaki savunmasında kendisinin bir tehdit ve düşman olarak görüldüğünü ileri sürerek, kendisinin suçunun darbecileri öldürmeyip yargıya teslim etmek olduğunu, darbe girişimi gecesi tehdit edilerek Ankara'ya kaçırılmak istendiğini ve o geceki bu dinleme kayıtlarının mahkemeye getirilmesini istediğini, beraatine karar verilmesini talep etti.

Huduti'nin oğlu ve anı zamanda avukatı olan Oktay Huduti, Malatya darbe girişimi davasında beraat eden ancak daha sonra FETÖ ile bağlantısı çıkınca itirafçı olan dönemin Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya için, "Serdar Kaya hepimizi kandırdı, FETÖ'den itirafçı oldu" dedi.

Mahkeme Heyeti, esas hakkındaki ifadelerin alınmasını ardından yargılamayı sonlandırarak dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye "Anayasayı ihlale teşebbüse yardım suçundan" 12 yıl 6 ay hapis cezası hükmederek, Huduti'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki Yargıtay tarafından haklarındaki karaları bozulan ve yeniden yargılanmaya başlayan tutuksuz sanıklar dönemin koruma astsubayları Fatih Gürcan, Eyüp Özcan ve Hasan Ayaz ile Murat Mutlu'nun dosyalarını ise ayırdı.