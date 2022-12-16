Evladı için çadırda yatıp kalkıyor

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için annelerin, HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattıkları eylem, 1200 günü geride bıraktı. Ailelere, dün de Erzurum'dan gelen Cihat Özbek katıldı. Özbek'in, 7 yıl önce 18 yaşında kaçırılan lise öğrencisi kızı Fatma için eyleme katılmasıyla ailelerin sayısı da 343'e ulaştı. Diyarbakır'dan, 3 yıl önce 19 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Yusuf Begdaş için aylardır annelerle birlikte mücadele eden baba Celil Begdaş ise HDP binası önündeki büyük çadırdan ayrı olarak binanın giriş kapısı önüne ikinci bir çadır kurdu. Geceleri de burada kalmaya başlayan Celil Begdaş, "Oğlum bu binadan dağa gönderildi. Oğlumu benden alanların binası önünde çadır kurdum, burada yatıp kalkıyorum. Oğlumu alana kadar da burada kalacağım. Bu çadır yüreğimizi yakanların sonunu getirecek" ifadelerini kullandı.Van'da da ailelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları eylem 51. haftaya ulaştı. PKK tarafından oğlu Kenan'ın 7 yıl önce kaçırıldığını ifade eden Fevzi Yağmur, ömrünün sonuna kadar evlat mücadelesini sürdüreceğini belirtti. 10-15 yaşındaki kız çocukların dağa kaçıldığını ifade eden Yağmur, "Bu çocuklarımız da bu ülkenin evladıydı. Bu çocuklarımızın kaçılmasından HDP sorumludur. Kız çocuklarımızı dağa götürüp yıllardır kullanıyorlar. 15 yaşından küçük kızları kandırıp götürmüşler" dedi. Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar isimli Vanlı anne ise ciğerlerinin sökülüp Kandil'e götürüldüğünü belirtti.