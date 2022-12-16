Propagandacısı Irak’ta havancısı Suriye’de etkisiz hale getirildi

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlara yenilerini ekledi. Örgüte sızan MİT ajanları, Irak Duhok-Gare alanında, terör örgütünün propagandasının yapıldığı materyallerin hazırlanması ve dağıtımından sorumlu Roza kod adlı terörist Songül Tarıncı'yı iki korumasıyla birlikte etkisiz hale getirdi.Terörist Tarıncı'nın örgütün şehir, kırsal kadrolarının yanı sıra teröristlere silahlı ve ideolojik eğitim verilen sözde akademilerde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu öğrenildi. Suriye Amude'de ise Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize eden ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini yönettiği tespit edilen Dilxwaz Agir kod adlı terörist Osman Mutlu'yu yanındaki korumasıyla etkisiz hale getirdi.