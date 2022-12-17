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Giriş Tarihi: 17.12.2022 17:56 Son Güncelleme: 17.12.2022 18:23

Başkan Erdoğan, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

AA
Başkan Erdoğan, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, valiliğe gelişinde tören mangasını selamladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, valilik şeref defterini imzalayan Erdoğan'a, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından kentteki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Başkan Erdoğan ayrıca, AK Parti Mardin İl Başkanlığına da bir ziyaret gerçekleştirdi. Yeni İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

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Başkan Erdoğan, Mardin Valiliğini ziyaret etti
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