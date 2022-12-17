Diyarbakır’da huzura saldırı

Terör örgütü PKK, sınır ötesinde ve yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarla eylem yapamaz hale gelirken, yaklaşık 5 yıldır terör olayının yaşanmadığı Diyarbakır'ın huzur ve güvenine yönelik teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Kent merkezine 11 kilometre mesafedeki Yeşil Vadi mevkisinde saat 05.10 sıralarında Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde kiralık araca yerleştirilen bomba, polis servis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada, 8'i polis biri sivil 9 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma terörle mücadele ekipleri, teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda, Bağlar ve Lice ilçelerinde aracı kiralayan kişi ve olay sonrası onu götüren taksi şoförünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Kontrol amaçlı hastanelere sevk edilen 9 kişiden 7'si ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Bombanın cinsinin belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ve bomba uzman ekiplerinin çalışmaları sürürken, Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Huzurumuzu, sükûnumuzu bozmak isteyen ve bir endişeyi, korkuyu hakim kılmaya çalışan terör örgütüne bu fırsat verilmeyecektir" dedi.Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da saldırının Diyarbakır'ın huzur ve güvenine yönelik olduğunu belirterek, "Aracı kiralayan, buraya getirip patlatan şüpheli ve olay sonrası taksiyi süren şüpheliyi gözaltına aldık Lice'de. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Geçmiş olsun. İlimizde huzur ve güven ortamının sağlanması için tüm arkadaşlarımızın gayretleriyle çalışmaları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.Diyarbakırpolisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz.Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakırannelerinin duaları onlarla beraberolsun. Diyarbakır, huzur ve güvenşehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerve arkasındakiler hak ettikleri cevabıalacaktır.Diyarbakır'dagerçekleştirilen terör saldırısındayaralanan emniyet mensuplarımızageçmiş olsun dileklerimi iletiyor,Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırıyıdüzenleyen teröristler bunun bedeliniödeyecektir.Diyarbakır'da polislerimizi taşıyanservis aracının yanında başka biraracın patlaması sonucu 8 polisimizyaralanmıştır. Görevlendirilenambulanslarla hastanelere nakledilenyaralılarımızın genel durumları iyi. Çokgeçmiş olsun.Diyarbakır'daki bombalısaldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan poliskardeşlerimize geçmiş olsun diyor,acil şifalar diliyorum. Failler cezasızkalmayacak. Ülkemizin huzur vegüvenliğine kastedenler bunun bedeliniödeyecek. ANKARA