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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Diyarbakır’da huzura saldırı

5 yıldır terör olayının yaşanmadığı Diyarbakır’ın huzur ve güvenine, PKK’lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde kiralık araca yerleştirilen bombayla polis servis aracına yönelik saldırıda 8’i polis biri sivil 9 kişi yaralandı. Saldırının ardından 5 şüpheli gözaltına alındı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da huzura saldırı
Terör örgütü PKK, sınır ötesinde ve yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarla eylem yapamaz hale gelirken, yaklaşık 5 yıldır terör olayının yaşanmadığı Diyarbakır'ın huzur ve güvenine yönelik teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Kent merkezine 11 kilometre mesafedeki Yeşil Vadi mevkisinde saat 05.10 sıralarında Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde kiralık araca yerleştirilen bomba, polis servis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada, 8'i polis biri sivil 9 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma terörle mücadele ekipleri, teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda, Bağlar ve Lice ilçelerinde aracı kiralayan kişi ve olay sonrası onu götüren taksi şoförünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Kontrol amaçlı hastanelere sevk edilen 9 kişiden 7'si ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Bombanın cinsinin belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ve bomba uzman ekiplerinin çalışmaları sürürken, Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Huzurumuzu, sükûnumuzu bozmak isteyen ve bir endişeyi, korkuyu hakim kılmaya çalışan terör örgütüne bu fırsat verilmeyecektir" dedi.




'TAHKİKAT DEVAM EDİYOR'
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da saldırının Diyarbakır'ın huzur ve güvenine yönelik olduğunu belirterek, "Aracı kiralayan, buraya getirip patlatan şüpheli ve olay sonrası taksiyi süren şüpheliyi gözaltına aldık Lice'de. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Geçmiş olsun. İlimizde huzur ve güven ortamının sağlanması için tüm arkadaşlarımızın gayretleriyle çalışmaları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.




SİYASİLERDEN BİRLİK MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır, huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek. ANKARA

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Diyarbakır’da huzura saldırı
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